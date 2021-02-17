В Харкові горіла п'ятиповерхівка

На місце НП виїхали чотири екіпажі рятувальників. З'ясувалося, що осередок загоряння знаходиться в квартирі на п'ятому поверсі.

З житлового будинку евакуювали 30 осіб.

У квартирі знайшли постраждалу жінку. Її винесли на свіже повітря і передали медикам, але в машині швидкої харків'янка померла.

За словами місцевих жителів, в квартирі проживали молода пара і жінка, якій було близько 50 років. Саме вона померла в машині швидкої.

Однак, за попередніми даними, причиною її смерті стала не пожежа-харків'янка була побита або поранена ножем.

Офіційної інформації поки немає .

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".