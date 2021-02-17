В Харкові горіла п'ятиповерхівка
На місце НП виїхали чотири екіпажі рятувальників. З'ясувалося, що осередок загоряння знаходиться в квартирі на п'ятому поверсі.
З житлового будинку евакуювали 30 осіб.
У квартирі знайшли постраждалу жінку. Її винесли на свіже повітря і передали медикам, але в машині швидкої харків'янка померла.
За словами місцевих жителів, в квартирі проживали молода пара і жінка, якій було близько 50 років. Саме вона померла в машині швидкої.
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Однак, за попередніми даними, причиною її смерті стала не пожежа-харків'янка була побита або поранена ножем.
Офіційної інформації поки немає .
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".