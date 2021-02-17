В Харькове горела пятиэтажка

На место ЧП выехали четыре экипажа спасателей. Выяснилось, что очаг возгорания находится в квартире на пятом этаже.

Из жилого дома эвакуировали 30 человек.

В квартире нашли пострадавшую женщину. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, но в машине скорой харьковчанка скончалась.

По словам местных жителей, в квартире проживали молодая пара и женщина, которой было около 50 лет. Именно она скончалась в машине скорой.

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Однако, по предварительным данным, причиной ее смерти стал не пожар - харьковчанка была избита или ранена ножом.

Официальной информации пока нет .

Ранее мы писали, что в Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".