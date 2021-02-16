Дівчинка вистрибнула з другого поверху після того, як її забули в групі.

В Харкові суд вирішив не карати виховательку, через яку травму отримала маленька дівчинка

Дитина не змогла відкрити кімнату на другому поверсі і вистрибнула з вікна, у дівчинки діагностували струс головного мозку і переломи грудних хребців, передавати "Depo. Харків".

У вересні 2016 року Московський районний суд Харкова засудив виховательку до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.

Прокурор оскаржив вирок. За його словами, на момент вчинення правопорушення обвинувачена досягла пенсійного віку, а суд, порушивши вимоги закону, призначив їй обмеження волі.

Таким чином вирок скасували і замінили штрафом у розмірі 1700 гривень.

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14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.

Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.

Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.

Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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