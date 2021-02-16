В Харкові суд вирішив не карати виховательку, через яку травму отримала маленька дівчинка
Дівчинка вистрибнула з другого поверху після того, як її забули в групі.
Дитина не змогла відкрити кімнату на другому поверсі і вистрибнула з вікна, у дівчинки діагностували струс головного мозку і переломи грудних хребців, передавати "Depo. Харків".
У вересні 2016 року Московський районний суд Харкова засудив виховательку до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.
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Прокурор оскаржив вирок. За його словами, на момент вчинення правопорушення обвинувачена досягла пенсійного віку, а суд, порушивши вимоги закону, призначив їй обмеження волі.
Таким чином вирок скасували і замінили штрафом у розмірі 1700 гривень.
Раніше ми писали, що в Харківській області поліцейські знайшли зниклу ліцеїстку.
14-річна дівчинка 9 лютого пішла з дому і не повернулася.
Для пошуку підлітка задіяли весь особовий склад районного відділення поліції.
Через короткий час біля кафе в Балаклії патрульні помітили неповнолітню.
Правоохоронці з'ясували її особу і доставили в місцеве відділення, де дівчинка розповіла, що вона приїхала до свого хлопця і два дні провела у нього вдома.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".