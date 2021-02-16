В Харківському районі загорівся вантажний автомобіль
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
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ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
Раніше ми писали, що харків'яни займалися поширенням фільмів для дорослих.
Три дівчини і двоє чоловіків у віці від 21 до 29 років продавали зображення інтимного характеру на тематичних сайтах в Інтернеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Проведено обшуки.
Вилучено персональні комп'ютери, ноутбук, штативи з веб-камерами та інше майно, чорнові записи з отриманими доходами від злочинної діяльності.
Згідно санкції статті, їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 3 до 7 років.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".