В Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.

Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.

ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что харьковчане занимались распространением фильмов для взрослых.

Три девушки и двое мужчин в возрасте от 21 до 29 лет продавали изображения интимного характера на тематических сайтах в Интернете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски.

Изъяты персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.

Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".