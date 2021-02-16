В Харьковском районе загорелся грузовой автомобиль
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
15 февраля ночью поступило сообщение о пожаре, который произошел в поселке городского типа Высокий на улице Киевской.
Во время движения загорелся моторный отсек и кабина грузовика «ГАЗ-53» 2004 года выпуска.
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ГСЧС полностью потушили пожар, причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что харьковчане занимались распространением фильмов для взрослых.
Три девушки и двое мужчин в возрасте от 21 до 29 лет продавали изображения интимного характера на тематических сайтах в Интернете.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Проведены обыски.
Изъяты персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.
Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".