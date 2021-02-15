В Харківській області протягом 14 лютого з обмороженням та переохолодженням до лікарні звернулися три людини
Про це йдеться в щодобовому звіті про оперативну обстановку в Харківській області.
Дві людини госпіталізовані в області, одна людина — в Харкові.
Синоптики попереджають, що 15 лютого в нічні години очікується посилення морозів.
У Харкові температура повітря вночі становитиме 17°С — 19°С морозу, вдень — 7°С — 9°С морозу.
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Крім того, ми писали, що в Харківській області медики бригади екстреної допомоги прийняли пологи в салоні автомобіля.
Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.
Пологи були прийняті під час транспортування жінки в лікарню, при температурі мінус 16.
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До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".