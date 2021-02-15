В Харкові вшанували пам'ять загиблих бійців у Дебальцевому та Вуглегірську
13 лютого у військовій частині 3017 Національної гвардії України вшанували пам'ять загиблих бійців у Дебальцевому та Вуглегірську, передає портал 057 .
На заході були присутні колишні та діючі бійці батальйону спеціального призначення "Донбас", сім'ї загиблих військовослужбовців, волонтери та керівництво частини.
Сім'ям загиблих воїнів вручили медалі "За жертовність і любов до України", а волонтерів і лікарів відзначили різними нагородами.
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«У нас в батальйоні "Донбас" є цінності. Ми одна сім'я. І про це не можна забувати. Щороку збираємося, щоб згадати ті дні і наших бійців", - зазначила волонтер та організатор заходу Олена Вовк.
Раніше ми писали, що Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого.
Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.
Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко.
Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 15 і 16 лютого оголошені в Кременчуці траурними днями.
Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.
"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".