В Харкові вшанували пам'ять загиблих бійців у Дебальцевому та Вуглегірську

13 лютого у військовій частині 3017 Національної гвардії України вшанували пам'ять загиблих бійців у Дебальцевому та Вуглегірську, передає портал 057 .

На заході були присутні колишні та діючі бійці батальйону спеціального призначення "Донбас", сім'ї загиблих військовослужбовців, волонтери та керівництво частини.

Сім'ям загиблих воїнів вручили медалі "За жертовність і любов до України", а волонтерів і лікарів відзначили різними нагородами.

«У нас в батальйоні "Донбас" є цінності. Ми одна сім'я. І про це не можна забувати. Щороку збираємося, щоб згадати ті дні і наших бійців", - зазначила волонтер та організатор заходу Олена Вовк.

Раніше ми писали, що Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого.

Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.

Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко.

Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 15 і 16 лютого оголошені в Кременчуці траурними днями.

Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".