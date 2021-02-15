В Харькове почтили память погибших бойцов в Дебальцево и Углегорске

13 февраля в воинской части 3017 Национальной гвардии Украины почтили память погибших бойцов в Дебальцево и Углегорске, передает портал 057 .

На мероприятии присутствовали бывшие и действующие бойцы батальона специального назначения «Донбасс», семьи погибших военнослужащих, волонтеры и руководство части.

Семьям погибших воинов вручили медали «За жертвенность и любовь к Украине», а волонтеров и врачей отметили различными наградами.

«У нас в батальоне «Донбасс» есть ценности. Мы одна семья. И об этом нельзя забывать. Каждый год собираемся, чтобы вспомнить те дни и наших бойцов», - отметила волонтер и организатор мероприятия Елена Вовк.

Ранее мы писали, что Минобороны назвало имена военнослужащих, подорвавшихся на мине 14 февраля.

Происшествие случилось на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганское.

Погибшие – кременчужцы Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко, и харьковчанин Дмитрий Мироненко.

Как сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, 15 и 16 февраля объявлены в Кременчуге траурными днями.

Как заявила пресс-служба ГБР, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов“, – отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".