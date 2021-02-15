В Харькове почтили память погибших бойцов в Дебальцево и Углегорске
13 февраля в воинской части 3017 Национальной гвардии Украины почтили память погибших бойцов в Дебальцево и Углегорске, передает портал 057 .
На мероприятии присутствовали бывшие и действующие бойцы батальона специального назначения «Донбасс», семьи погибших военнослужащих, волонтеры и руководство части.
Семьям погибших воинов вручили медали «За жертвенность и любовь к Украине», а волонтеров и врачей отметили различными наградами.
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«У нас в батальоне «Донбасс» есть ценности. Мы одна семья. И об этом нельзя забывать. Каждый год собираемся, чтобы вспомнить те дни и наших бойцов», - отметила волонтер и организатор мероприятия Елена Вовк.
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Как заявила пресс-служба ГБР, уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины.
“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов“, – отметил и.о. Директора ГБР Алексей Сухачев.
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