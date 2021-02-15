Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого

Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.

Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко, передає "Об'єктив".

Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 15 і 16 лютого оголошені в Кременчуці траурними днями.

Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.

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За даними Держслужби з НС, виклик надійшов їм о 5: 37.

В результаті ДТП загинули дві людини. Водій Газелі помер на місці аварії, рятувальники дістали його тіло з деформованої машини.

Заблокованим у кабіні виявився водій фури Renault, йому допомогли вибратися, проте чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Подробиці ДТП з'ясовуються.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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