Міноборони назвало імена військовослужбовців, які підірвалися на міні 14 лютого
Подія трапилася на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганське.
Загиблі-кременчужці В'ячеслав Алексєєнко та Олександр Войтенко, і харків'янин Дмитро Мироненко, передає "Об'єктив".
Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, 15 і 16 лютого оголошені в Кременчуці траурними днями.
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Як заявила прес-служба ДБР, кримінальну справу відкрито за ч.3 ст. 425 КК України.
"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців“, – зазначив В.О. Директора ДБР Олексій Сухачов.
Раніше ми писали, що на Харківщині три автомобілі зіткнулися рано вранці 13 лютого
За даними Держслужби з НС, виклик надійшов їм о 5: 37.
В результаті ДТП загинули дві людини. Водій Газелі помер на місці аварії, рятувальники дістали його тіло з деформованої машини.
Заблокованим у кабіні виявився водій фури Renault, йому допомогли вибратися, проте чоловік помер у кареті швидкої допомоги.
Подробиці ДТП з'ясовуються.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".