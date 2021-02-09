В Харкові поліція розшукує зниклого безвісти 15-річного хлопчика

Про це повідомили в прес-службі ГУНПУ в Харківській області.

Співробітники Шевченківського відділення поліції розшукують зниклого безвісти 15-річного підлітка.

8 лютого ввечері хлопець пішов з квартири і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 165 сантиметрів, статура середня, волосся світло-каштанове коротке. У день зникнення хлопець був одягнений у темно-синю куртку, сині джинси, високі кросівки синього кольору, темно-сіру шапку, чорний шарф.

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