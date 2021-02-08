Водій в Харкові влетів в стовп
Як повідомили очевидці, швидка забрала водія живим - у чоловіка переламані ребра.
Зі слів свідків події, в мотлох п'яний водій летів від Каравану і біля світлофора, першого від метро Героїв Труха, різко взяв на зустрічну.
"Рівняв бардюри метрів 120, і в підсумку, влетів у стовп... Якби не стовп, там йшли люди на роботу... Приїхало 3 екіпажі копів, 1 швидка і навіть пожежка", - йдеться у підписі до відео, яке опублікував телеграм-канал"Труха".
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Пізніше в телеграм-каналі "ХС Харків" з'явилася інформація від поліцейських, що у водія стався напад епілепсії.
Офіційної інформації відносно аварії на даний момент немає.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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