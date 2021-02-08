В Харкові маршрутку з пасажирами протаранив КАМАЗ
Про це повідомляють очевидці в соцмережах.
У Харкові на перехресті вулиць Льва Ландау та Олімпійської КАМАЗ врізався в маршрутку з пасажирами.
На швидкій забрали двох осіб-водія і пасажира, обидва з забоями.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
Біда несподівано увірвалася в сім'ю Дорофєєвої і Дантеса, що сталося: "Я так плакала!"
Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "З моїми улюбленими..."
Винник по-крупному помилився на "Голосі країни", кадри облетіли мережу: "Мурашки по шкірі"
Деталі події з'ясовуються.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".