В Харкові під час пожежі помер пенсіонер
Про це повідомили у прес-центрі ДСНС у Харківській області.
До місця пожежі в Лозовій виїхали 5 пожежників з чергової варти 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
На момент прибуття рятувальників у кімнаті житлового будинку горіла підлога та матрац. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло чоловіка.
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Причина загоряння встановлюється.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
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