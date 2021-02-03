В Харкові асфальт зійшов разом зі снігом

Окружна дорога навколо Харкова знаходиться в незадовільному стані, про це передають у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

"Нинішня зима відзначається особливими опадами (дощами при мінусовій температурі) з різкими перепадами температур від плюсової до мінусової і надмірною вологістю. Такі погодні умови вкрай руйнівні для асфальтобетонного покриття", - йдеться в службі.

Капітальний ремонт цієї дороги не проводився більше 10 років і міжремонтний термін вичерпано на 100%.

У 2021 році обіцяють зробити масштабний ремонт об'їзної дороги, а зараз робітники проведуть аварійний ямковий ремонт литим і холодним асфальтобетоном.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія

Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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