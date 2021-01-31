В одному з харківських магазинів злодій вкрав сумку

Про це повідомив телеграм-канал "Труха".

"Позавчора в магазині "Adidas" на Московському якийсь змій повів сумку під час примірки одягу. У сумці знаходилося два телефони, портмоне з дисконтами, банківськими картами, правами та іншими доками. Відновлювати все дуже довго. Якщо хтось впізнав цього негідника, просимо повідомити за номером 0731812028", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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