В Харкові пасажир метро впав на рейки на станції "Палац Спорту"
Про це вчора повідомили в прес-службі Харківського метрополітену.
"На станції Палац спорту сталося падіння пасажира на рейки за відсутності електропоїзда. З контактної рейки було знято напругу, пасажира було оперативно виведено на платформу", - йдеться в повідомленні.
З пасажиром працюють правоохоронці.
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Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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