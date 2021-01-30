В Харківській області 30-31 січня оголошено жовтий рівень небезпеки
1 лютого рівень небезпеки Жовтий у Харківській області сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), що переходить у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м / с, передає телеграм-канал "Віха".
На дорогах Харківської області ожеледиця.
Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг.
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Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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