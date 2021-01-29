У минулому році пасажирообіг в Харкові скоротився вдвічі

Послугами пасажирського транспорту скористалися 348,6 млн.пасажирів (66,2%).

За даними Головного управління статистики в Харківській області:

залізничним транспортом відправлено 14,3 млн. пасажирів, що в 2,2 рази менше обсягу 2019 р.;

автомобільним транспортом перевезено 52,9 млн. пасажирів (в 1,7 рази менше);

міським електричним транспортом перевезено 281,4 млн. пасажирів, у тому числі метрополітеном – 128,1 млн. (у 1,7 рази менше обсягу 2019 р.);

тролейбусами перевезено 77,3 млн. пасажирів трамваями - 76,0 млн. (менше на 14,2% і 39,8% відповідно).

Крім того ми писали, що в Харкові трамвай зійшов з рейок

Подія трапилася сьогодні вранці в районі ТРЦ»Французький бульвар".

Трамвай розвернуло поперек рейкового полотна на вул. Академіка Павлова, утворився затор з трамваїв.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

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