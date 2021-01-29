У минулому році пасажирообіг в Харкові скоротився вдвічі
Послугами пасажирського транспорту скористалися 348,6 млн.пасажирів (66,2%).
За даними Головного управління статистики в Харківській області:
залізничним транспортом відправлено 14,3 млн. пасажирів, що в 2,2 рази менше обсягу 2019 р.;
автомобільним транспортом перевезено 52,9 млн. пасажирів (в 1,7 рази менше);
міським електричним транспортом перевезено 281,4 млн. пасажирів, у тому числі метрополітеном – 128,1 млн. (у 1,7 рази менше обсягу 2019 р.);
тролейбусами перевезено 77,3 млн. пасажирів трамваями - 76,0 млн. (менше на 14,2% і 39,8% відповідно).
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