Увечері 28 січня в Харкові пасажир таксі зґвалтував жінку-водія

Спочатку чоловік намагався домогтися любові звичайним способом, але отримав відмову і застосував силу. Поліція незабаром знайшла і затримала 35-річного раніше судимого українця.

"Це було просто чергове замовлення. Коли пасажир у дорозі змінив маршрут, це не викликало жодних підозр. Однак незабаром цей пасажир почав недвозначно приставати до водійки. А коли отримав відмову, застосував силу і реалізував задумане, а після негайно зник».

Ґвалтівнику повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Крім того ми писали, що в Харкові трамвай зійшов з рейок

Подія трапилася сьогодні вранці в районі ТРЦ "Французький бульвар".

Трамвай розвернуло поперек рейкового полотна на вул. Академіка Павлова, утворився затор з трамваїв.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".