Увечері 28 січня в Харкові пасажир таксі зґвалтував жінку-водія
Спочатку чоловік намагався домогтися любові звичайним способом, але отримав відмову і застосував силу. Поліція незабаром знайшла і затримала 35-річного раніше судимого українця.
"Це було просто чергове замовлення. Коли пасажир у дорозі змінив маршрут, це не викликало жодних підозр. Однак незабаром цей пасажир почав недвозначно приставати до водійки. А коли отримав відмову, застосував силу і реалізував задумане, а після негайно зник».
Ґвалтівнику повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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