Рука дитини потрапила в ескалатор на станції метро "Пушкінська" Харковського метро
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Налякана дитина була разом зі своєю мамою.
"Поліцейський відділу поліції в метрополітені негайно прибув на виклик. Технічні робітники метрополітену зупинили ескалатор і витягли руку хлопчика. Співробітник поліції викликав бригаду швидкої медичної допомоги. Він дочекався лікарів, передав дитину медикам і продовжив нести службу», — йдеться в повідомленні.
Хлопчика доставили в лікарню з забоєм руки. Мати дитини пояснила, що хлопчик впустив рукавичку і з власної необережності потрапив під гребінку ескалатора.
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Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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