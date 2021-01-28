На Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу
Про це повідомили на сайті РНБО.
Так, за останню добу в Харківській області виявили 313 нових випадків захворювання коронавірусом (+ 0,41%), загальна кількість досягла 77 222.
Протягом доби від коронавірусу померли 8 осіб (всього — 1349), одужали — 1052 пацієнта (всього — 68 100).
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Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
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