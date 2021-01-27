В Харківській області вночі спалахнули три будинки

Пожежі сталися в Куп'янському та Харківському районах області та на Вовчанщині.

У Куп'янському районі в житловому будинку горіли кімната, домашні речі, перекриття і дах на площі 20 квадратних метрів. За попередніми висновками, пожежа сталася через коротке замикання електричної мережі.

На Вовчанщині, у селищі Білий Колодязь горіло дерев'яне перекриття на площі 4 квадратних метри. Ймовірною причиною стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні димоходу.

У Харківському районі, на Дергачівщині, в селі Козача Лопань будинок був майже весь охоплений вогнем, площа загоряння склала 40 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

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Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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