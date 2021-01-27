Харків'янин розповів, як перейшов на українську мову
Про це розповіли на порталі "УкрБлог".
Чоловік намагався перейти на українську мову, проте він нібито не міг цього зробити в рідному місті.
"На жаль, у Харкові я не зміг перейти на українську – середовище міцно затиснуло і не давало це зробити. Хоча кілька спроб було, одна з яких ледь не закінчилася різаниною, за мою принципову позицію " - розповів харківець.
Він підкреслив, що зміг вільно розмовляти українською мовою лише після переїзду до Києва.
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Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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