Харків'янин розповів, як перейшов на українську мову

Про це розповіли на порталі "УкрБлог".

Чоловік намагався перейти на українську мову, проте він нібито не міг цього зробити в рідному місті.

"На жаль, у Харкові я не зміг перейти на українську – середовище міцно затиснуло і не давало це зробити. Хоча кілька спроб було, одна з яких ледь не закінчилася різаниною, за мою принципову позицію " - розповів харківець.

Він підкреслив, що зміг вільно розмовляти українською мовою лише після переїзду до Києва.

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Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

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