В Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
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Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.
Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці.
Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".