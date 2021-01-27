В Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу

Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.

"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.

Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.

Раніше ми писали, що кілька десятків шкіл у Харківській області залишаються на дистанційному навчанні

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.

Всього в Харківській області-704 Заклади загальної середньої освіти. З них 640 після локдауну відновили навчання в класах, 51 залишилася на дистанційці.

Ще 13, у Барвінківській, Першотравневій та Олексіївській громадах, працюють за змішаною формою, використовують і навчання в класах, і дистанційне навчання.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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