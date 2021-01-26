В Харкові комунальники ремонтують ділянку тепломагістралі
Про це повідомили в "Харківських теплових мережах", передає newsroom.
Відключення торкнеться жителів вулиць Гвардійців-Широнінців, Василя Стуса і Писемського, а також проспекту Ювілейний.
Без тепла та гарячої води тимчасово залишаться 45 будинків, школа, дитячий садок та 41 заклад.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Стихія не на жарт розбушувалася в Одесі: з'явилося відео НП
Біда трапилася з Нікітюк на Мальдівах, телеведуча благає про допомогу: "Будь ласка..."
Дружина Бабкіна після звістки про його важку хворобу зробила важливе звернення: "Мій коханий..."
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
Ремонтні роботи, за даними КП, будуть проходити з 10: 00 до 22: 00. Крім того, сьогодні до 18:00 відключать опалення в загальноосвітній школі №132, розташованій на вулиці Новгородській.
Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".