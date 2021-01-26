Харківська область залишається серед регіонів-антилідерів за кількістю померлих від китайського вірусу

Згідно з даними, які з'явилися вранці 26 січня в РНБО України, за останню добу від небезпечної хвороби в регіоні померли вісім осіб.

"Всього з початку епідемії в Харківській області зареєстровано 1 тис.333 летальних випадків від коронавірусу. Це четвертий показник в Україні після міста Києва, а також Львівської та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов ввечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".