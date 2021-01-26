В Харкові пропала дівчинка-інвалід
Про це повідомили в поліції.
У неділю, 24 січня в поліцію звернулася мешканка Немишлянського району і повідомили, що її 11-річна дочка пішла з дому близько 20:00 і не повернулася.
Дівчинка страждає аутизмом, у неї інвалідність третьої групи.
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На пошуки дівчинки вийшли патрульні та працівники райвідділу. Протягом години дитину знайшли недалеко від будинку.
Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.
Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.
"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.
Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.
Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".