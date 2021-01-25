Вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала зворушливе відео на 40 днів з дня смерті чоловіка

Відеоролик вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Кожну ніч хтось подумає про тебе перед тим, як лягти спати. Для когось ти значиш все. Ти говорив, люби людей, які ставляться до тебе правильно і забудь про тих, хто цього не робить. Нехай твоя душа знайде спокій... Спасибі за наші 25", - написала Гайсинська.

На опублікованих кадрах фотографії сім'ї Кернеса.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов вчора ввечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".