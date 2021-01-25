Музикант Володимир Карафетов записав пісню в пам'ять про Геннадія Кернеса

Композиція викладена на сторінці виконавця в Instagram.

Приспів починається зі слів "Харків мій без тебе сиротою відчуває, навіть зірки тепер не горять на Сумській. Місто плаче, і плаче, і все завмирає".

У кліпі показані кадри з життя Геннадія Кернеса, види Харкова, об'єкти, які реконструювали за час, поки Кернес керував містом, і кадри з похорону.

"Пісня в пам'ять про краще! Спочивай з миром Геннадій Адольфович Кернес..."- підписав музикант відео.

Кліп можна подивитися тут.

Нагадаємо, що Геннадій Кернес помер від ускладнень китайського вірусу в берлінській клініці "Шаріте"

Мер Харкова лікувався від COVID - 19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що лікарі вже збиралися виписувати мера, так як він йшов на поправку.

"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з яким ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Все в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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