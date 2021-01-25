У Харкові поліція з'ясовує обставини нападу на місцевих жителів

Зокрема, в Харкові на вулиці Зубенка у дворі одного з будинків приблизно опівночі 25 січня стався вибух гранати. Від вибуху постраждали активіст організації "Ми-харків'яни" Олексій Полікашов і його брат, яких доставили в лікарню, пише Телеграм-канал "ХС-Харків".

"На Зубенка намагалися підірвати Олексія Полікашова, активіста "Ми-харків'яни". Зі слів його брата, вони йшли удвох додому, як раптом невідомий ззаду підбіг, наніс йому удар по голові і кинув гранату. Брат встиг гранату відштовхнути ногою, після чого прогримів вибух. На даний момент вони обидва знаходяться в невідкладній ситуації", - йдеться в повідомленні.

На місці працювали 4 екіпажі поліції, швидка допомога та рятувальники. Також є інформація, що в місті оголосили план-Перехоплення.

Як пишуть Novyny.24tv.ua, дружина активіста розповіла, що невідомий вдарив Полікашова лопатою по голові і кинув гранату. Але брат встиг її "відфутболити".

Також про ті події розповів і брат активіста: вони йшли удвох додому, як раптом невідомий ззаду підбіг, наніс удар по голові і кинув гранату. Чоловік встиг гранату відштовхнути ногою, і після цього прогримів вибух.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі.

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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