У Харківського хоспісі, в якому загинуло 15 осіб, били пацієнтів



Про це повідомляє "ТСН".



За словами місцевих жителів, вони неодноразово зверталися до відповідних органів через те, що над пацієнтами нелегального закладу знущалися.

"Я кажу, збирала і шприци, і голки, і сміття, і записки, в яких люди просили зателефонувати родичам, що нас тут б'ють", — розповідає сусідка закладу.

Більше того, люди стверджують, що правоохоронці знали про ці проблеми, але нічого не зробили.

"Я ввечері вийшла гуляти і на зустріч йшла бабуся, 85 років. В одній нічній сорочці, без рукавів, взута в якісь шльопанці. У неї синяк під оком. Ось як вони там добре жили. Викликали ж поліцію, швидкі приїжджали. Чому ж поліція не склала протокол і не почала розслідування. Може бути, цієї трагедії і не було б", - повідомили живуть поруч люди.

Нагадаємо, пожежа в приватному будинку-інтернаті для літніх «золотий час» стався 21 січня.

За попередньою інформацією, пожежа почалася через необережне поводження з електронагрівальними приладами, а саме заклад працював незаконно.

Також відомо, що затримані власник будівлі, адміністратор пансіонату, орендар і його дружина.



Всім повідомили про підозри і найближчим часом їм обиратимуть запобіжні заходи.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

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