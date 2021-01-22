Затримано трьох осіб, які причетні до пожежі в будинку престарілих в Харкові
Серед затриманих: особа, якій належить будинок де сталася пожежа, орендар цієї будівлі та адміністратор установи.
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибелі 15 осіб у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, затримано трьох осіб.
В даний час встановлюється місцезнаходження інших осіб, причетних до роботи будинку престарілих.
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За місцем проживання затриманих проводяться слідчі дії.
"Старих шкода, страшно болісна смерть", - пишуть харків'яни в мережі.
Раніше ми писали, в. о. мера Харкова Ігор Терехов доручив провести "тотальну перевірку" подібних закладів міста. 22 січня в місті оголошено жалобу.
Нагадаємо, що у Харкові оголошують жалобу через велику трагедію: Терехов дав термінове розпорядження.
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".