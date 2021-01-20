У сараї знайшли тіло 81-річної жінки з розбитою головою

Підозрюваним у вбивстві є її син.

Син загиблої звинуватив у жорстокій розправі над господинею корову Маньку, яка була в господарстві у пенсіонерки, передають "Надзвичайні новини".

Але в цю версія виявилася помилковою, так як у дворі жінки був кавардак і сліди крові, і найголовніше, що син давно погрожував вбити матір.

Чоловік-військовий, має звання полковника, кілька років тому зв'язався з небезпечними людьми і втратив все, почав випивати, розлучився і переїхав до матері.

Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.

Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".