У сараї знайшли тіло 81-річної жінки з розбитою головою
Підозрюваним у вбивстві є її син.
Син загиблої звинуватив у жорстокій розправі над господинею корову Маньку, яка була в господарстві у пенсіонерки, передають "Надзвичайні новини".
Але в цю версія виявилася помилковою, так як у дворі жінки був кавардак і сліди крові, і найголовніше, що син давно погрожував вбити матір.
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Чоловік-військовий, має звання полковника, кілька років тому зв'язався з небезпечними людьми і втратив все, почав випивати, розлучився і переїхав до матері.
Раніше ми писали, що в Харкові суд виніс вирок чоловікові, який з необережності вбив приятеля.
Під час сварки чоловік вдарив знайомого, внаслідок чого останній отримав черепно-мозкову травму, йдеться у вироку Київського районного суду Харкова.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".