В Харківській області вибухнув газ
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
Вибух стався, коли 23-річний господар будинку увійшов на кухню.
19 січня о 3 годині ночі рятувальники отримали дзвінок про НП по вулиці Лесі Українки. За попередніми даними, в кухні будинку стався витік газу з системи опалення.
Газ заповнив кухню, коли туди увійшов 23-річний господар будинку, і прогримів вибух. Хлопця з опіками госпіталізували.
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Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках
Про це повідомили в телеграм-каналі "ХК".
"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".