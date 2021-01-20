Харківська область в трійці лідерів серед регіонів по захворюваності китайським вірусом

Станом на 9 ранку за минулу добу, 19 січня, в нашому регіоні зафіксували 335 нових випадків.

Цей показник вивів Харківщину в трійку антирейтингу разом з Києвом, де за добу 606 нових хворих і Запорізькою областю (423).

Померло за добу на Харківщині 15 осіб, видужало 262.

Всього на Харківщині з початку епідемії зафіксовано 75 388 випадків-19.

Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках

Про це повідомили в телеграм-каналі "ХК".

"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".