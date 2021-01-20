В Харкові жителі Салтівки спостерігали дивні стовпи світла в небі
Унікальне явище побачили цієї ночі харків'яни-світлові стовпи викликані кристалізацією льоду в повітрі через різке похолодання.
Очевидці унікального видовища публікують фото.
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Крім того ми писали, що харків'яни скаржаться на відсутність опалення в деяких житлових будинках
"На Полях вже 4й день немає опалення, ХТМ ніде не афішує це, на сайті і на 1562 про аварію не знають, по телефону служби 343-1044, насилу додзвонившись, можна дізнатися що є аварія, а в квартирах вже 14 градусів. І ніхто, природно, навіть не свербить", - йдеться в повідомленні.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".