В Харківській області збільшилася смертність від китайського вірусу

Станом на 19 січня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1265 смертей. Відповідні дані опубліковані на сайті РНБО України.

За добу після ускладнень від коронавірусу померли сімнадцять осіб.

З початку пандемії діагноз підтвердили 75 033 жителів області, за добу — у 237. Одужали 63 653 осіб, хворіють — 10 115.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать

Про це він повідомив на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 Березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

Другий етап планується розпочати наприкінці березня - він включатиме вакцинацію 2,5 млн.українців.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".