У Харкові розваги дівчинки на сніговій гірці обернулися сумною трагедією

Зокрема, 8-річна дівчинка Анастасія Руденко вийшла гуляти з сестрою, невдало покаталася на санках і розбила голову. Дівчинка каталася на гірці недалеко від ХАІ, зачепилася за трос і врізалася в дерево.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько школярки Костянтин Руденко.

За його словами, дівчинка дивом залишилася жива.

"Скотилася з гірки. Врізалася в дерево і в якийсь трос. Реанімували. Ввели в медикаментозний сон", - розповів чоловік. Тим часом, місцеве видання ГородХ уточнило, що директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів, що виклик надійшов на пер.Електроінструментальний 16 січня о 18:51.

Він уточнив, що дівчинка отримала перелом черепа.

"Дівчинку без свідомості доставили в лікарню швидкої та невідкладної допомоги. У неї діагностували черепно-мозкову травму і закритий перелом нижньої щелепи", - підкреслив Забашта.

За словами батька дитини, Костянтина, медикам вдалося стабілізувати стан Насті - її ввели в медикаментозний сон. При цьому донька дихає самостійно, її відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

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