Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать

Про це він розповів на позачерговому засіданні Кабміну.

"З 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зони", яка діяла до введення цих правил. Поточний карантин введено до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла",-розповів прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що з лютого в Україні стартує вакцинація від китайського вірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Очікується, що в Україні буде 910 тис.доз вакцин, зокрема 210 тис. доз вакцини Pfizer за Глобальною ініціативою COVAX.

На першому етапі планується вакцинація 367 тис. українців: лікарів, медиків, людей похилого віку в спеціалізованих установах, військових в зоні ООС.

Другий етап планується розпочати наприкінці березня - він включатиме вакцинацію 2,5 млн.українців.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".