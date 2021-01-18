Харків'яни врятували 17-річного хлопця, якому стало погано і він лежав у снігу на морозі

Жителі Харкова на Фольксвагені привели хлопця в себе, викликали швидку і батьків.

"Батьки хочуть сказати спасибі і віддячити хлопцям. Вчора вони швидко поїхали і контактів не дали, може хто впізнає їх, або самі об'являться. Номер для зв'язку зі мною: 0636618628", - пишуть у телеграм-каналі "Харків лайф".

Раніше ми писали, що чоловік на Харківщині пішов у перукарню і зник

Відомо, що з 12 січня Андрій Мозговий не з'являвся вдома.

У Балаклії Харківської області зник 37-річний чоловік. 12 січня чоловік сказав, що йде в перукарню і пропав.

Того дня зниклий був одягнений у темну куртку болотного кольору з темно-синіми рукавами, також на чоловікові була темно-сіра шапка.

Андрій Мозговий худорлявої статури, у нього темне волосся і карі очі.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про місцезнаходження зниклого чоловіка-телефонуйте 068-777-0-112 або 102.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".