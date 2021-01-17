Кабмін хоче позбутися "поганих" маршруток
У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 4583, згідно з яким, громадський транспорт повинен істотно модернізуватися, передає "Харків life".
Наприклад, громадський транспорт повинен бути пристосований до перевезення пасажирів з інвалідністю і маломобільних груп населення, бути обладнаний звуковими і візуальними пристроями інформування пасажирів про номер автобуса, поточної і кінцевої зупинки.
Такий підхід дасть можливість вимагати від перевізників обслуговувати пасажирів на комфортних автобусах, встановлювати GPS-трекери і валідатори для електронної оплати.
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Крім того ми писали, що в Харківській області нові жертви китайського вірусу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Так, станом на 17 січня, за минулу добу в регіоні лабораторно підтвердили 315 нових випадків коронавірусної інфекції, 728 осіб одужали, 8 - померли.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".