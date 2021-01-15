Невідомі факти життя Геннадія Кернеса спливли в мережі

Біографія Кернеса середини 80-х-початку 90-х покрита туманом, передає "Знай".

Кернес завжди не любив і дратувався, коли його запитували про цей період життя. Ходять чутки, що тоді майбутній мер займався організацією схем з грою в наперстки, махінаціями з чеками валютних магазинів "Берізка" і засновував кооперативи. Пізніше він назвав ці роки помилками молодості.

Також є ще одна цікава деталь біографії Кернеса тих часів-довідка про психічне здоров'я, затребувана прокуратурою в 1990-му році. У ній сказано, Геннадій Адольфович Кернес перебуває на обліку в психдиспансері.

Однак це зовсім не означає, що у Кернеса буди психічні проблеми. Такі довідки часто брали, щоб відкосити від армії. Зараз не можна стверджувати, чи була вона "липовою" або Геннадій Кернес дійсно страждав від психічного розладу. Як би там не було, від в'язниці вона не врятувала: в 1990-му році його засудили за шахрайство на три роки. Вийшов Кернес через два.

"Два роки, після чого був виправданий. Якщо я був виправданий, то значить, ні за що", — зізнається він пізніше в інтерв'ю.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".