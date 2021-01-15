У колонії в Харкові вирішили оновити паркан
Про це розповіли на сторінці Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.
Так, в Олексіївській виправній колонії №25 була проведена модернізація огорожі для уникнення втечі ув'язнених.
"У державній установі "Олексіївська виправна колонія (№25)" була виконана заміна 460 м протипобігової огорожі на периметрі установи та переобладнані пости вільної варти службових собак."- зазначено в публікації.
Ані Лорак приголомшила розкішшю свого особняка за три мільйони євро, нові фото: "Снігова королева"
Автобус з українцями злетів у кювет, є жертви: перші деталі і кадри трагедії
Глава МОЗ Степанов оголосив про новий карантин і назвав дати: "З іншими обмеженнями і режимом..."
Раптово обірвалося життя знаменитого російського актора-красеня: ним захоплювалися мільйони, подробиці
Застрелені тіла сім'ї виявили в Одеській області, поруч лежала записка: фатальні подробиці і фото
Сума, яку виділили на модернізацію, склала 1 мільйон 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.
Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.
Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:
торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),
культури (бібліотеки ,музеї),
освіти (гуртки),
спорту (секції),
здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).
"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".