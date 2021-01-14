Жителів Харківської області просять не виходити з будинків
Жителів Лозівської громади просять через негоду виходити з дому тільки за потребою, особливо водіїв.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов (мокрий сніг, хуртовина, пориви вітру, снігові замети, значне зниження температури повітря) просимо обмежити пересування, особливо на власному транспорті. Будьте обережні!"- закликала міська влада.
Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.
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Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.
Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:
торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),
культури (бібліотеки ,музеї),
освіти (гуртки),
спорту (секції),
здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).
"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".