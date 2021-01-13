У Харкові трамвай розбив скло на зупинці
Відео опублікували в телеграм-каналі" Віха".
Інцидент стався неподалік від "Класу" на вул.Клочківській.
Трамвай чистив рейки, підняв снігову хвилю, яка і розбила скло на зупинці.
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Відео можна подивитися тут.
Нагадаємо, що локдаун у харківському метро розлютив українців.
Причиною агресії стали інтервали між поїздами в метро.
На табло, що на знімку, видно, як в середу о 7: 51 ранку, тобто в годину-пік, пасажири більше семи хвилин чекають поїзд метро.
На платформі в харківському метро зібралися десятки, можливо, і пару сотень харків'ян.
"Метрополітен бажає доброго ранку жителям Харкова і дарує інтервал руху в 7-8 хвилин", - підписана публікація.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.
Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".