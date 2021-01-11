В Харкові авто припаркувалося прямо під знаком "Місце для паркування оленів"

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "Віха".

Цей знак був встановлений, оскільки залишені в цьому місці машини постійно блокують рух трамваїв.

Припаркований під знаком автомобіль має київську реєстрацію.

"У Харкові віднедавна працює елітна парковка.

Людина з Києва спеціально приїхала за передоплатою. Але це не точно", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харкові біля станції метро "23 серпня" Підлітки влаштували бардак

Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.

"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни".

Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".