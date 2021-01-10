В Харкові розповіли, що буде з пільгами на проїзд у громадському транспорті

У мерії обіцяють карати перевізників у разі відмови везти пільговика, передає "Харків Тудей".

У Харкові будуть збережені пільги на проїзд всім харків'янам, які мають на це законне право.

"У разі, якщо хоча б один пасажир буде висаджений з будь-якого громадського транспорту, перевізники відповідатимуть персонально", - повідомили в мерії.

"Маршрут 119, зупинка сад Шевченка, проїхав повз і не взяв трьох пенсіонерок", " Буде порядок в маршрутках коли там поставлять е-тікети, але вони активно чинять опір, не хочуть щоб проїзд був під контролем", "а сам транспорт,багатостраждальний ((скоро оновитися? А то через дірки в днищі, видно ями в такому ж багато страждальному, раз язиком # передеделанном асфальтному покритті!? Пільговики це добре, а за що звичайні харків'яни платять?", "Треба просто компенсувати перевізникам збиток від безкоштовного проїзду третини пасажирів, а не лякати покараннями", - пишуть в коментарях харків'яни.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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