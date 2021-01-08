Глава МОЗ Максим Степанов підтвердив подачу документів на реєстрацію російської вакцини
Міністр охорони здоров'я заявив, що харківська компанія дійсно подала відповідні документи. Тепер, за його словами, ми побачимо не політичні гасла, а те, що реально з себе представляє це щеплення, передає hromadske.
Зокрема, МОЗ повністю вивчить ефективність вакцини і результати її випробувань.
"Вони повинні подати реєстраційну форму, досьє. У цьому досьє повинна бути чітко показана безпека цієї вакцини, результати першої, другої і третьої фази клінічних досліджень. Нарешті ми хоча б побачимо, що таке ця російська вакцина», — сказав міністр.
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Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.
Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.
«Ми все-таки очікуємо, що ми в лютому зможемо почати вакцинувати. Причому ми говоримо про дійсно велику вакцинацію. Тобто це не привоз 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації», - підкреслив міністр.
Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше Національного плану.
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