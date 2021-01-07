Харків'янка з маленькою дитиною скалічилася на популярному атракціоні
Жінка постраждала з дитиною катаючись на гірці.
З донькою вона вилетіла за межі гірки, і пронеслася ще на величезній швидкості в бік лісу, вижити харків'янці дивом пощастило.
Дочка практично не постраждала, у неї легкі садна і невеликий переляк, а ось мамі, судячи з фото, пощастило набагато менше.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Велелюбний Чапкіс поліз цілуватися до Булітко з "Дизель Шоу", кадри бурхливої вечірки: "на очах у Дікусара"
Знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося
Розкута Дорофєєва показала свою безсоромність в костюмі з вирізами на стегнах: "Ну що за шедевр..."
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту
За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".