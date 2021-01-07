Харків'янка з маленькою дитиною скалічилася на популярному атракціоні

Жінка постраждала з дитиною катаючись на гірці.

З донькою вона вилетіла за межі гірки, і пронеслася ще на величезній швидкості в бік лісу, вижити харків'янці дивом пощастило.

Дочка практично не постраждала, у неї легкі садна і невеликий переляк, а ось мамі, судячи з фото, пощастило набагато менше.

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Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту

За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.

Харків, черга, зима, маршрутка

Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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