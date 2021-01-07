У Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту

За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі, передає "Харків Тудей".

Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.

"Поліцейські теж можуть видавати маски таким пасажирам замість залучення до адмінвідповідальності. Але якщо пасажир йде на конфлікт і принципово не хоче надягати маску, то тоді вже його потрібно штрафувати", — сказали в міськраді.

"Водії і так 5 справ відразу роблять, навантажите їх так, щоб колись було вперед дивитися...", " А якщо вранці пасажири їдуть на роботу,і їх більше ніж сидячих, спробуй їх вижени.Викинуть самого", " Це ж скільки масок треба видати водієві для роздачі пасажирам, та ще на дві зміни?", "Просити або купувати?", " Не минуло й року", - пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".